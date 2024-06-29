Иран заявил, что в случае атаки Израиля на Ливан начнется "война на уничтожение". Об этом Представительство Ирана в ООН заявило в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнёт полномасштабную военную агрессию, начнётся "война на уничтожение". Все опции, в том числе полное задействование всех фронтов Сопротивления, есть на столе - говорится в сообщении.

Напомним

Израильское военное командование утвердило планы наступления на Ливан с целью уничтожения "Хезболлы" и нанесения серьезного ущерба Ливану в случае полномасштабной войны.

По данным американской разведки, война между Израилем и "Хезболлой" становится все ближе. Масштабная конфронтация между Израилем и "Хезболлой" может разразиться в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе.