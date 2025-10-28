В Госслужбе занятости рассказали, сколько украинцев с начала года снялись с учета из-за мобилизации

С начала года 0,1% украинцев снялись с учета в Государственной службе занятости из-за мобилизации, передает УНН со ссылкой на Госслужбу занятости.

Количество мужчин, имевших статус безработного в Службе занятости, с начала этого года составляет 21% от общего количества клиентов, или же почти 62 тысячи человек. При этом, число тех, кто снялся с учета за этот период, из-за призыва в армию, составляет всего 119 человек, или же 0,1% от общего количества безработных, прекративших регистрацию - говорится в сообщении.

Добавим

В целом количество мужчин в 2025 году, обращавшихся за услугами в Государственную службу занятости, по сравнению с прошлым годом выросло почти на 4% - до почти 144 тысяч.

Больше всего за услугами в течение последних 9 месяцев мужчины обращались в Днепропетровской области – почти 11,5 тысяч человек, в Харьковской – 9,4 тысяч и Львовской – почти 8,9 тысяч человек.

Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда

Самые низкие показатели пользования услугами Службы занятости среди мужчин в Херсонской области – чуть более 2 тысяч. Также не часто они обращаются в Закарпатской области – 3,3 тысячи, Кировоградской – 3,5 тысяч и в столице – 3,9 тысяч.

В целом же с начала года всего 119 человек снялись с учета Службы занятости из-за призыва в армию. Чаще всего в Житомирской – 16 и Черниговской областях – 13.

Кроме того, в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Херсонской областях не было ни одного случая снятия с учета безработных из-за их призыва.

От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине