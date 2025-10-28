$42.070.07
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
09:42 • 18871 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
09:30 • 17146 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16903 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
09:16 • 16132 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
08:00 • 14521 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 32681 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26522 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
28 октября, 06:38 • 13136 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
27 октября, 14:34 • 47639 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
09:42 • 18876 просмотра
В Госслужбе занятости рассказали, сколько украинцев с начала года снялись с учета из-за мобилизации

Киев • УНН

 • 116 просмотра

С начала года 0,1% украинцев, или 119 человек, снялись с учета в Государственной службе занятости из-за мобилизации. В общей сложности 21% клиентов Службы занятости – мужчины, что составляет почти 62 тысячи человек.

В Госслужбе занятости рассказали, сколько украинцев с начала года снялись с учета из-за мобилизации

С начала года 0,1% украинцев снялись с учета в Государственной службе занятости из-за мобилизации, передает УНН со ссылкой на Госслужбу занятости.

Количество мужчин, имевших статус безработного в Службе занятости, с начала этого года составляет 21% от общего количества клиентов, или же почти 62 тысячи человек. При этом, число тех, кто снялся с учета за этот период, из-за призыва в армию, составляет всего 119 человек, или же 0,1% от общего количества безработных, прекративших регистрацию 

- говорится в сообщении.

Добавим

В целом количество мужчин в 2025 году, обращавшихся за услугами в Государственную службу занятости, по сравнению с прошлым годом выросло почти на 4% - до почти 144 тысяч.

Больше всего за услугами в течение последних 9 месяцев мужчины обращались в Днепропетровской области – почти 11,5 тысяч человек, в Харьковской – 9,4 тысяч и Львовской – почти 8,9 тысяч человек.

Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда08.08.25, 12:00 • 226542 просмотра

Самые низкие показатели пользования услугами Службы занятости среди мужчин в Херсонской области – чуть более 2 тысяч. Также не часто они обращаются в Закарпатской области – 3,3 тысячи, Кировоградской – 3,5 тысяч и в столице – 3,9 тысяч.  

В целом же с начала года всего 119 человек снялись с учета Службы занятости из-за призыва в армию. Чаще всего в Житомирской – 16 и Черниговской областях – 13.

Кроме того, в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Херсонской областях не было ни одного случая снятия с учета безработных из-за их призыва.

От электромонтеров до официантов: Служба занятости назвала топ дефицитных профессий в Украине26.09.25, 10:59 • 2729 просмотров

Антонина Туманова

