У Держслужбі зайнятості розповіли, скільки українців з почптку року знялися з обліку через мобілізацію

10:50 • 8180 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20399 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17922 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17674 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16755 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14776 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33713 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27134 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13175 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році
Голова МЗС Нідерландів сьогодня у Києві з обіцянкою максимальної підтримки
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліція
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 20401 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun"
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога
У Держслужбі зайнятості розповіли, скільки українців з почптку року знялися з обліку через мобілізацію

Київ • УНН

 • 376 перегляди

З початку року 0,1% українців, або 119 осіб, знялися з обліку в Державній службі зайнятості через мобілізацію. Загалом 21% клієнтів Служби зайнятості – чоловіки, що становить майже 62 тисячі осіб.

У Держслужбі зайнятості розповіли, скільки українців з почптку року знялися з обліку через мобілізацію

Від початку року 0,1% українців знялися з обліку в Державній службі зайнятості через мобілізацію, передає УНН із посиланням на Держслужбу занятості.

Кількість чоловіків, які мали статус безробітного в Службі зайнятості, з початку цього року складає 21% від загальної кількості клієнтів, або ж майже 62 тисячі осіб. При цьому, число тих, хто знявся з обліку за цей період, через призив до армії, становить всього 119 осіб, або ж 0,1% від загальної кількості безробітних, які припинили реєстрацію 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Загалом кількість чоловіків у 2025 році, які зверталися за послугами до Державної служби зайнятості, в порівнянні з минулим роком зросла майже на 4% - до майже 144 тисяч.

Найбільше за послугами впродовж останніх 9 місяців чоловіки зверталися в Дніпропетровській області – майже 11,5 тисяч осіб, у Харківській – 9, 4 тисяч та Львівській – майже 8,9 тисяч людей.

Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці

Найнижчі показники користування послугами Служби зайнятості серед чоловіків у Херсонській області – трохи більше 2 тисяч. Також не часто вони звертаються у Закарпатській області – 3,3 тисячі, Кіровоградській – 3,5 тисяч та у столиці – 3,9 тисяч.  

Загалом же з початку року всього 119 осіб знялися з обліку Служби зайнятості через призов у армію. Найчастіше у Житомирській – 16 та Чернігівській областях – 13.

Окрім того, у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях не було жодного випадку зняття з обліку безробітних через їх призов.

Від електромонтерів до офіціантів: Служба зайнятості назвала топ дефіцитних професій в Україні

Антоніна Туманова

Суспільство
Мобілізація
Львівська область
Рівненська область
Миколаївська область
Житомирська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Україна