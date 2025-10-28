У Держслужбі зайнятості розповіли, скільки українців з почптку року знялися з обліку через мобілізацію

Від початку року 0,1% українців знялися з обліку в Державній службі зайнятості через мобілізацію, передає УНН із посиланням на Держслужбу занятості.

Кількість чоловіків, які мали статус безробітного в Службі зайнятості, з початку цього року складає 21% від загальної кількості клієнтів, або ж майже 62 тисячі осіб. При цьому, число тих, хто знявся з обліку за цей період, через призив до армії, становить всього 119 осіб, або ж 0,1% від загальної кількості безробітних, які припинили реєстрацію - йдеться у повідомленні.

Додамо

Загалом кількість чоловіків у 2025 році, які зверталися за послугами до Державної служби зайнятості, в порівнянні з минулим роком зросла майже на 4% - до майже 144 тисяч.

Найбільше за послугами впродовж останніх 9 місяців чоловіки зверталися в Дніпропетровській області – майже 11,5 тисяч осіб, у Харківській – 9, 4 тисяч та Львівській – майже 8,9 тисяч людей.

Найнижчі показники користування послугами Служби зайнятості серед чоловіків у Херсонській області – трохи більше 2 тисяч. Також не часто вони звертаються у Закарпатській області – 3,3 тисячі, Кіровоградській – 3,5 тисяч та у столиці – 3,9 тисяч.

Загалом же з початку року всього 119 осіб знялися з обліку Служби зайнятості через призов у армію. Найчастіше у Житомирській – 16 та Чернігівській областях – 13.

Окрім того, у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Херсонській областях не було жодного випадку зняття з обліку безробітних через їх призов.

