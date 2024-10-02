В Днепре задержали супругов, которые шпионили за ПВО и совершали диверсии по заказу рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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2 октября 2024, 11:14  •  529 просмотра

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СБУ разоблачила супружескую пару, которая передавала россиянам локации украинской ПВО и совершала поджоги на «Укрзализныце». Мужчине грозит пожизненное заключение, жене - до 8 лет тюрьмы.

В Днепре разоблачили супружескую пару, которая передавала россиянам локации украинской ПВО и совершали поджоги на «Укрзализныце». Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что фигуранты действовали в паре с четким распределением обязанностей при выполнении вражеских задач.

В частности, женщина разведывала места базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которые прикрывают город от ракетно-дронных атак рашистов.

Прежде всего она пыталась обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций украинских войск. Во время разведывательных вылазок задержанная фиксировала военные объекты и обозначала их координаты на электронных картах.

Полученные сведения она передавала своему мужу, а дальше он мессенджером пересылал разведданные фсб.

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Кроме этого днепрянин занимался поджогами. Задокументировано, что он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Процесс возгорания агент снял на камеру своего телефона для «отчета» перед российским куратором.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах Укрзализныци. Таким образом оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.

Во время обыска у задержанных изъяты средства поджога, вражеские «агитки» и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а действия его жены квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, его сообщнице - 8 лет тюрьмы

- резюмировали в СБУ. 

Дополнение

Следователи выяснили, что фигуранты начали сотрудничать с российской спецслужбой в июне этого года. Сначала фсб дистанционно завербовала мужчину, который попал на ее «крючок», когда искал быстрого заработка на Телеграмм-каналах.

Затем предатель привлек к преступной деятельности свою 36-летнюю жену. Чтобы выполнить проверочное задание оккупантов, агенты расклеивали по городу провокационные листовки, где предлагали «легкие» деньги от рашистов.

Напомним,

СБУ задержала четырех человек, которые поджигали автомобили украинских военных в Киеве по указанию российских спецслужб. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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