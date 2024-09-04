Поджигали в Черкассах военные машины: задержаны двое жителей города

Задержаны двое мужчин, которые за вознаграждение согласились осуществить поджог автомобилей ВСУ. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

Задержаны двое жителей города Черкассы, которые по заказу подожгли автомобили военнослужащих ВСУ.

По данным следствия, в августе 2024 года 19-летний и 21-летний мужчины согласились на предложение заказчика и совершили поджог автомобилей ВСУ.

За поджоги подозреваемым обещали денежное вознаграждение в сумме 10 тыс грн.

Фигуранты использовали для противоправных действий разжигатель и бензин.

Правоохранители оперативно установили поджигателей и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас суд применил к подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним,

Правоохранители задержали жителя Ивано-Франковской области, который поджег волонтерскую машину в поисках «легкого» заработка. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.