Підпалив волонтерський автомобіль: на Прикарпатті затримали підозрюваного

Правоохоронці затримали жителя Івано-Франківської області, який підпалив волонтерську автівку у пошуках "легкого" заробітку. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомили в поліції Івано-Франківщини, передає УНН.

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29 серпня вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що горить транспортний засіб "Volkswagen Transporter". За даними правоохоронців, авто використовувалось для волонтерської діяльності.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 34-річний житель Івано-Франківської області.

Ще на початку серпня чоловік в одному з телеграм-каналів знайшов оголошення, де пропонували "підробіток" за підпал військових транспортних засобів. Він погодився на пропозицію та почав підшукувати на території Івано-Франківська відповідні транспортні засоби.

Палій фіксував свої дії на відео, як доказ про виконане "завдання", а потім пересилав його "замовнику". За свою "роботу" отримав кошти у сумі понад 1000 доларів.

Під час обшуку, у помешканні де тимчасово знаходився правопорушник, поліцейські вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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