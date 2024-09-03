Поджег волонтерский автомобиль: на Прикарпатье задержали подозреваемого

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция задержала 34-летнего мужчину, который поджег волонтерский Volkswagen Transporter за 1000 долларов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Правоохранители задержали жителя Ивано-Франковской области, который поджег волонтерскую машину в поисках "легкого" заработка. Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает УНН

Детали 

29 августа ночью в полицию поступило сообщение о том, что горит транспортное средство "Volkswagen Transporter". По данным правоохранителей, авто использовалось для волонтерской деятельности.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 34-летний житель Ивано-Франковской области. 

Еще в начале августа мужчина в одном из телеграмм-каналов нашел объявление, где предлагали "подработку" за поджог военных транспортных средств. Он согласился на предложение и начал подыскивать на территории Ивано-Франковска соответствующие транспортные средства.

Палий фиксировал свои действия на видео, как доказательство о выполненном "задании", а затем пересылал его "заказчику". За свою "работу" получил средства в сумме более 1000 долларов.

Во время обыска, в квартире, где временно находился правонарушитель, полицейские изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности и пистолет с патронами.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Ивано-Франковска следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенного путем поджога и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Поджигали машины военных: задержаны еще три группы агентов спецслужб рф20 августа 2024, 13:12 • 19022 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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