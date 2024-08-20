Поджигали машины военных: задержаны еще три группы агентов спецслужб рф

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги служебных авто военных в Днепропетровской и Закарпатской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, которые искали "легких денег" в Телеграмм-каналах. По указанию спецслужб рф фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на камеры собственных телефонов.

Так, в Киеве задержаны двое жителей столицы, которые организовали серию поджогов авто сотрудников ТЦК в Закарпатской области.

Среди организаторов преступления - киевский рецидивист, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю. Именно он получил "заказ" рф на уничтожение военного транспорта ВСУ в западном регионе Украины, указали в СБУ.

Как сообщается, вместе с сообщником он привлек нескольких жителей из Ужгорода и Мукачево, которые непосредственно должны были совершить поджоги автомобилей украинских защитников.

Следующей целью врага были частные дома военных ВСУ и их семей.

По инструкции злоумышленники должны были облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь квартиры украинского военнослужащего из Закарпатья.

Они были задержаны по горячим следам.

В Днепре задержаны еще трое жителей прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра.

В Кривом Роге задержаны двое вражеских пособников, которые пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.

Правоохранители задержали всех злоумышленников по "горячим" следам" и сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по двум статьям:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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