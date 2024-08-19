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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала еще четырех агентов рф за поджоги объектов Укрзализныци

СБУ задержала еще четырех агентов рф за поджоги объектов Укрзализныци

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:42  •  10396 просмотра

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Правоохранители задержали четырех агентов российской разведки за поджоги объектов Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях. Злоумышленники пытались уничтожить релейные шкафы на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения.

Правоохранители задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях. Об этом заявила Служба безопасности, передает УНН.

детали

Так, На Харьковщине "на горячем" задержаны двое диверсантов, которые ночью пытались сжечь батарейный шкаф железнодорожного светофора.

По данным следствия, фигуранты заранее отследить расписание движения поездов по пути, чтобы максимально заблокировать их перемещение.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступные действия диверсантов и задержали их на попытке поджога железнодорожного оборудования.

Кроме того, в Черкасской области задержан дезертир-контрактник одной из воинских частей региона, который скрывался на территории области и совершал поджоги "по заказу" рф.

К подрывной деятельности он привлек своего знакомого-местного безработного жителя.

Задокументировано как злоумышленники пытались уничтожить восемь релейных шкафов сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения.

Сейчас правоохранители сообщили задержанным из обоих регионов о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в в языках военного положения по предварительному сговору группой лиц). злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение

- резюмировали в СБУ.

Дополнение

Правоохранители отметили, что среди приоритетных целей врага были релейные шкафы на железнодорожных магистралях. россияне надеялись, что, поджег это оборудование, они сорвут перевозку оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.

Напомним

СБУ задержала двух диверсантов ,которые подожгли релейный шкаф на грузовой станции Укрзализныци в Киеве по указанию российской разведки. Им грозит пожизненное заключение за диверсию в условиях военного положения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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