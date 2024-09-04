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Підпалювали у Черкасах військові автівки: затримано двох жителів міста

Підпалювали у Черкасах військові автівки: затримано двох жителів міста

Київ • УНН

 • 11664 перегляди

Двох жителів Черкас затримано за підпал автомобілів ЗСУ. Підозрювані погодились на злочин за винагороду в 10 тис. грн, використовуючи розпалювач та бензин.

Затримано двох чоловіків, які за винагороду погодились здійснити підпал автомобілів ЗСУ. Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Затримано двох жителів міста Черкаси, які на замовлення підпалили автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2024 року 19-річний та 21-річний чоловіки погодились на пропозицію замовника та здійснили підпал автомобілів ЗСУ.

За підпали підозрюваним обіцяли грошову винагороду у сумі 10 тис грн.

Фігуранти використовували для протиправних дій розпалювач та бензин.

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Правоохоронці оперативно встановили підпалювачів та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Наразі суд застосував до підозрюваних запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали жителя Івано-Франківської області, який підпалив волонтерську автівку у пошуках "легкого" заробітку. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП

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