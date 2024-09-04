Підпалювали у Черкасах військові автівки: затримано двох жителів міста
Київ • УНН
Двох жителів Черкас затримано за підпал автомобілів ЗСУ. Підозрювані погодились на злочин за винагороду в 10 тис. грн, використовуючи розпалювач та бензин.
Затримано двох чоловіків, які за винагороду погодились здійснити підпал автомобілів ЗСУ. Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Затримано двох жителів міста Черкаси, які на замовлення підпалили автомобілі військовослужбовців ЗСУ.
За даними слідства, у серпні 2024 року 19-річний та 21-річний чоловіки погодились на пропозицію замовника та здійснили підпал автомобілів ЗСУ.
За підпали підозрюваним обіцяли грошову винагороду у сумі 10 тис грн.
Фігуранти використовували для протиправних дій розпалювач та бензин.
Правоохоронці оперативно встановили підпалювачів та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Наразі суд застосував до підозрюваних запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо
Правоохоронці затримали жителя Івано-Франківської області, який підпалив волонтерську автівку у пошуках "легкого" заробітку. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.