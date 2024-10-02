У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф

У Дніпрі викрили подружню пару, яка передавала росіянам локації української ППО та вчиняли підпали на "Укрзалізниці". Про це розповіли в Службі безпеки України, передає УНН.



Деталі

Слідчі з'ясували, що фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань.

Зокрема, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак рашистів.

Насамперед вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ. Під час розвідувальних вилазок затримана фіксувала військові об’єкти і позначала їх координати на електронних картах.

Отримані відомості вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвіддані фсб.

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Окрім цього дніпрянин займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для "звіту" перед російським куратором.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці. Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі "агітки" та мобільні телефони із доказами комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років тюрми - резюмували в СБУ.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року. Спочатку фсб дистанційно завербувала чоловіка, який потрапив на її "гачок", коли шукав швидкого заробітку на Телеграм-каналах.

Потім зрадник залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину. Щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші від рашистів.

Нагадаємо

СБУ затримала чотирьох осіб, які підпалювали автомобілі українських військових у Києві за вказівкою російських спецслужб. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ.