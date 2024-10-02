У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф

ukenru
08:43 • 25427 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 94885 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 142704 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 196581 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 147440 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 130028 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 125475 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 165572 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76888 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84932 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
86 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 81340 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 75503 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 73364 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 73711 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 68858 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 51350 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 196580 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 165572 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 199072 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 532462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 3611 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 13081 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 21669 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 44073 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 42698 перегляди
Актуальне
У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф

У Дніпрі затримали подружжя, яке шпигувало за ППО та вчиняло диверсії на замовлення рф

Київ • УНН

 • 15923 перегляди

СБУ викрила подружню пару, яка передавала росіянам локації української ППО та вчиняла підпали на "Укрзалізниці". Чоловікові загрожує довічне ув'язнення, дружині - до 8 років тюрми.

У Дніпрі викрили подружню пару, яка передавала росіянам локації української ППО та вчиняли підпали на "Укрзалізниці". Про це розповіли в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань.

Зокрема, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак рашистів.

Насамперед вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ. Під час розвідувальних вилазок затримана фіксувала військові об’єкти і позначала їх координати на електронних картах.

Отримані відомості вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвіддані фсб.

Підпалювали у Черкасах військові автівки: затримано двох жителів міста04.09.24, 16:33 • 11664 перегляди

Окрім цього дніпрянин займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для "звіту" перед російським куратором.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці. Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі "агітки" та мобільні телефони із доказами комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років тюрми

- резюмували в СБУ. 

Доповнення

Слідчі з'ясували, що фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року. Спочатку фсб дистанційно завербувала чоловіка, який потрапив на її "гачок", коли шукав швидкого заробітку на Телеграм-каналах.

Потім зрадник залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину. Щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші від рашистів.

Нагадаємо

СБУ затримала чотирьох осіб, які підпалювали автомобілі українських військових у Києві за вказівкою російських спецслужб. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
dniproДніпро
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
telegramTelegram
cherkasyЧеркаси
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94