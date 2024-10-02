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Шукали швидкого заробітку: у Києві затримали чотирьох підпалювачів військових авто

Шукали швидкого заробітку: у Києві затримали чотирьох підпалювачів військових авто

Київ • УНН

 • 15024 перегляди

СБУ затримала чотирьох осіб, які підпалювали автомобілі українських військових у Києві за вказівкою російських спецслужб. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ.

У Києві правоохоронці затримали ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які підпалювали авто Сил оборони. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

Деталі

Зловмисниками виявилося троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка віком від 21 до 34 років. Двоє з фігурантів уже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.

Зазначається, що фігуранти потрапили "до уваги" російських спецслужб, адже шукали заробітку в Телеграм-каналах. За вказівкою окупантів їхні поплічники підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

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Протягом доби фігуранти спалили два службових позашляховики та мультівен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті.

Перебуваючи на місці злочину, зловмисники фіксували загоряння на камери своїх мобільних телефонів для "звітів" російським кураторам.

Усіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин "по гарячих слідах" після вчинення злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі

- резюмували в СБУ. 

Нагадаємо

Днями на Прикарпатті затримали двох осіб, які підпалювали автомобілі Сил оборони України за завданням російських спецслужб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення за умисне пошкодження майна шляхом підпалу

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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