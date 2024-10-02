Искали быстрого заработка: в Киеве задержали четырех поджигателей военных авто
Киев • УНН
СБУ задержала четырех человек, которые поджигали автомобили украинских военных в Киеве по указанию российских спецслужб. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ.
В Киеве правоохранители задержали еще четырех пособников спецслужб рф, которые поджигали авто Сил обороны. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Злоумышленниками оказалось трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.
Отмечается, что фигуранты попали «во внимание» российских спецслужб, ведь искали заработка в Телеграмм-каналах. По указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.
Поджигали в Черкассах военные машины: задержаны двое жителей города4 сентября 2024, 13:33 • 11393 просмотра
В течение суток фигуранты сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.
Находясь на месте преступления, злоумышленники фиксировали возгорание на камеры своих мобильных телефонов для «отчетов» российским кураторам.
Все четверо злоумышленников были задержаны в течение нескольких часов «по горячим следам» после совершения преступлений.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы
Напомним,
На днях на Прикарпатье задержали двух человек, которые поджигали автомобили Сил обороны Украины по заданию российских спецслужб. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества путем поджога