Искали быстрого заработка: в Киеве задержали четырех поджигателей военных авто

В Киеве правоохранители задержали еще четырех пособников спецслужб рф, которые поджигали авто Сил обороны. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленниками оказалось трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.

Отмечается, что фигуранты попали «во внимание» российских спецслужб, ведь искали заработка в Телеграмм-каналах. По указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

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В течение суток фигуранты сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.

Находясь на месте преступления, злоумышленники фиксировали возгорание на камеры своих мобильных телефонов для «отчетов» российским кураторам.

Все четверо злоумышленников были задержаны в течение нескольких часов «по горячим следам» после совершения преступлений.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы - резюмировали в СБУ.

Напомним,

На днях на Прикарпатье задержали двух человек, которые поджигали автомобили Сил обороны Украины по заданию российских спецслужб. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества путем поджога