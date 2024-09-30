На Прикарпатті затримали ще двох паліїв автівок Сил оборони

На Прикарпатті правоохоронці затримали двох зловмисників, які за мовлення російських спецслужб підпалювали автівки Сил оборони України. Про це заявили в Службі безпеки України, передає УНН.

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Фігурантами виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов представник рф і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Головними цілями ворога були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті. Щоб не шукати і не палити ці машини самій, фігурантка залучила спільника.

Підпалювали у Черкасах військові автівки: затримано двох жителів міста

Підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із замовником.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом поплічникам рф про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми - резюмували в СБУ.

Нагадаємо

Влітку правоохоронці затримали трьох осіб, які підпалювали військові позашляховики за завданням рф. Двоє підозрюваних діяли на Прикарпатті, один - у Харкові. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.