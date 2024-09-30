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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
На Прикарпатье задержали еще двух поджигателей автомобилей Сил обороны

На Прикарпатье задержали еще двух поджигателей автомобилей Сил обороны

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:43  •  3931 просмотра

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На Прикарпатье задержаны два человека, которые поджигали автомобили Сил обороны Украины по заданию российских спецслужб. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества путем поджога.

На Прикарпатье правоохранители задержали двух злоумышленников, которые за вещание российских спецслужб поджигали машины Сил обороны Украины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Фигурантами оказались 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед, которые искали быстрого заработка в интернете. В результате на женщину вышел представитель рф и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Главными целями врага были военные авто, которые находились на техобслуживании на Прикарпатье после выполнения боевых задач на фронте. Чтобы не искать и не жечь эти машины самой, фигурантка привлекла сообщника.

Поджигали в Черкассах военные машины: задержаны двое жителей города4 сентября 2024, 13:33 • 11393 просмотра

Поджигателя и его сообщницу задержали по горячим следам после поджога камуфлированного микроавтобуса.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для координации своих преступных действий и общения с заказчиком.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим соратникам рф о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы

- резюмировали в СБУ. 

Напомним,

Летом правоохранители задержали трех человек, которые поджигали военные внедорожники по заданию рф. Двое подозреваемых действовали на Прикарпатье, один - в Харькове. Им грозит до 10 лет заключения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП