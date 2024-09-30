На Прикарпатье задержали еще двух поджигателей автомобилей Сил обороны

На Прикарпатье правоохранители задержали двух злоумышленников, которые за вещание российских спецслужб поджигали машины Сил обороны Украины. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Фигурантами оказались 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед, которые искали быстрого заработка в интернете. В результате на женщину вышел представитель рф и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Главными целями врага были военные авто, которые находились на техобслуживании на Прикарпатье после выполнения боевых задач на фронте. Чтобы не искать и не жечь эти машины самой, фигурантка привлекла сообщника.

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Поджигателя и его сообщницу задержали по горячим следам после поджога камуфлированного микроавтобуса.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для координации своих преступных действий и общения с заказчиком.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим соратникам рф о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Напомним,

Летом правоохранители задержали трех человек, которые поджигали военные внедорожники по заданию рф. Двое подозреваемых действовали на Прикарпатье, один - в Харькове. Им грозит до 10 лет заключения.