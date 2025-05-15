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В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

Киев • УНН

 • 438 просмотра

В Черном и Азовском морях кораблей рф не зафиксировано. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых с ракетами "Калибр".

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

По состоянию на 06:00 15.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах россии проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине14.05.25, 15:42 • 2908 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
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