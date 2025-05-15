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Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 9226 перегляди

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В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

Київ • УНН

 • 2056 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких з ракетами "Калібр".

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

Станом на 06:00 15.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Водночас зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Представник ГУР Євген Єрін заявив, що Чорне море вже не є безпечним для росіян. Сили оборони продовжують удосконалювати дрони Magura, роблячи їх ще більш ефективними.

Мерц розраховує на "максимальну можливу єдність" зі США щодо припинення війни в Україні14.05.25, 15:42 • 2932 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
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