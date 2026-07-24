В Чернигове и районе 150 тысяч обесточенных из-за атаки рф

Россия атаковала энергетику в Черниговской области, в Чернигове и районе без света 150 тысяч абонентов. В целом из-за вражеских атак перебои в 5 областях. Об этом сообщили в Минэнерго и Черниговоблэнерго в четверг, пишет УНН.

Детали

"В результате попадания в энергообъект обесточено около 150 тысяч абонентов Черниговского района и города Чернигов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - сообщили в Черниговоблэнерго.

По данным Минэнерго, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, добавили в министерстве.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 24 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 1,6% выше, чем в то же время предыдущего дня – в четверг. Причина изменений – облачная погода в значительной части регионов Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 23 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1% ниже, чем максимум предыдущих суток – в среду, 22 июля.

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