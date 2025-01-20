В Броварах завершен капитальный ремонт двух укрытий в лицее №11: современные условия для более 400 детей

В Броварах успешно завершен капитальный ремонт двух укрытий в лицее №11, которые обеспечивают безопасное пребывание для более 400 учеников лицея и воспитанников Центра развития ребенка. Об этом рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Благодаря совместным усилиям местной власти, областного департамента образования, директора лицея Ирины Ткачук и наших международных партнеров, мы смогли создать комфортные и безопасные условия для детей даже в сложное время. Это не просто укрытие - это место, где дети могут учиться, развиваться и чувствовать себя защищенными - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

По его словам, ремонтные работы проведены при совместном финансировании областного и местного бюджетов, а также при поддержке международных партнеров из немецкого города Эрланген и благотворительного фонда "Save the Children".

В частности, на капитальный ремонт было выделено 3,1 млн грн из областного бюджета и 2,224 млн грн из местного бюджета. Благотворительная помощь включала три комплекта мультимедийного оборудования (интерактивная доска, рабочее место учителя, 10 ноутбуков для учеников), мебель стоимостью 1 700 евро от партнеров из Эрлангена и скамейки для 180 детей от фонда "Save the Children".

Игорь Сапожко отметил, что отремонтированные укрытия полностью приспособлены не только для пребывания, но и для организации учебного процесса. В помещениях обустроены современные классные комнаты с интерактивным оборудованием, компьютерами и удобной мебелью.

Напомним

В Броварской громаде активно продолжают обустраивать укрытия в детских садах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей во время воздушных тревог.

Добавим

По словам городского головы Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - сейчас их насчитывается более 18 тысяч.

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества, в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль, Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.