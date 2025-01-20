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У Броварах завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї №11: сучасні умови для понад 400 дітей

У Броварах завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї №11: сучасні умови для понад 400 дітей

Київ • УНН

 • 28893 перегляди

У Броварах завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї.

У Броварах успішно завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї №11, які забезпечують безпечне перебування для понад 400 учнів ліцею та вихованців Центру розвитку дитини. Про це розповів Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

Завдяки спільним зусиллям місцевої влади, обласного департаменту освіти, директорки ліцею Ірини Ткачук та наших міжнародних партнерів, ми змогли створити комфортні та безпечні умови для дітей навіть у складний час. Це не просто укриття – це місце, де діти можуть навчатися, розвиватися й почуватися захищеними

– зазначив міський голова Броварів Ігор Сапожко у коментарі УНН.

За його словами, ремонтні роботи проведено за спільного фінансування обласного та місцевого бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів із німецького міста Ерланген та благодійного фонду "Save the Children".

Зокрема, на капітальний ремонт було виділено 3,1 млн грн із обласного бюджету та 2,224 млн грн із місцевого бюджету. Благодійна допомога включала три комплекти мультимедійного обладнання (інтерактивна дошка, робоче місце вчителя, 10 ноутбуків для учнів), меблі вартістю 1 700 євро від партнерів із Ерлангена та лавки для 180 дітей від фонду "Save the Children".

Ігор Сапожко зазначив, що відремонтовані укриття повністю пристосовані не лише для перебування, але й для організації навчального процесу. У приміщеннях облаштовано сучасні класні кімнати з інтерактивним обладнанням, комп'ютерами та зручними меблями.

Нагадаємо

У Броварській громаді активно продовжують облаштовувати укриття в дитячих садочках, щоб забезпечити безпеку та комфорт дітей під час повітряних тривог.

Додамо

За словами міського голови Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в межах реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – наразі їх налічується понад 18 тисяч. 

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці, у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, у межах співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївщина
nimechchynaНімеччина
brovaryБровари

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