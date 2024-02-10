Увеличение активности вражеских беспилотников из оккупированного Крыма. Угроза в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях

Зафиксирована вражеская авиационная активность. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.

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Внимание! Зафиксирована активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Согласно информации, вражеские силы запустили несколько групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда, который расположен на территории оккупированного Крыма.

В частности, жители Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей должны быть особенно осторожными, поскольку существует угроза применения ударных БпЛА в этих регионах.

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