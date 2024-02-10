Збільшення активності ворожих безпілотників з окупованого Криму. Загроза у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях

Зафіксована ворожа авіаційна активність. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.

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Увага! Зафіксовано активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Згідно інформації, ворожі сили запустили кілька груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда, що розташований на території окупованого Криму.

Зокрема, мешканці Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей повинні бути особливо обережними, оскільки існує загроза застосування ударних БпЛА у цих регіонах.

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