Ураган пронесся по западным областям - есть перебои со светом и повреждения
Киев • УНН
Сильный ветер обесточил десятки населенных пунктов на Ровенщине и Львовщине. В Луцке срывает крыши, а в Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг.
Непогода с сильным ветром прошла сегодня по ряду западных областей, есть обесточивания и повреждения, сообщили местные власти и экстренные службы, пишет УНН.
Детали
"Непогода сегодня днем прошла по территории Ровенской области. Ураган повредил кровлю Хиноцкого лицея, что в Владимирецкой общине. Ориентировочная площадь повреждения – 50-60 кв. м. Местные власти начали восстановительные работы", - написал в Telegram глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
Кроме этого, по его словам, есть поваленные деревья и электроопора.
"Из-за непогоды, по состоянию на 14:00, обесточены 46 населенных пунктов в Варашском и Дубенском районах. Энергетики сейчас работают над восстановлением электроснабжения. Люди в результате непогоды травм не получили", - отметил глава Ровенской ОВА.
В Луцке и на территории Волынской области с сохранением до конца суток также 6 апреля ожидается сильный ветер 25-28 м/с. Уровень опасности - II, оранжевый, сообщили в ГУГСЧС в области.
В местных пабликах уже сообщали, что "из-за сильных порывов ветра срывает крышу со здания библиотеки", и что место происшествия огородили. Также сообщается о граде в регионе.
"При сильном ветре держитесь подальше от билбордов, линий электропередач, стеклянных витрин и не паркуйте там авто. Держите окна закрытыми, уберите с балконов вещи, которые ветер может сорвать", - указали в ГСЧС.
Затронуло и Львовскую область. По данным Львовской ОВА, из-за непогоды без света на Львовщине остались 94 населенных пункта: 26 были обесточены полностью, 68 – частично.
В местных пабликах пишут о поваленных деревьях и даже почтомате - настолько сильный ветер накрыл Львов.
В Киеве, по данным КГГА, 6 апреля из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили главный флаг Украины. По прогнозам синоптиков, сегодня днем в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По сообщению КО "Киевзеленстрой", для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
