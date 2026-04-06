1928 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
13:34 • 7524 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
12:42 • 10568 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
09:58 • 15428 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 23435 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 26750 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08 • 30545 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 54072 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 94528 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 118415 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Ураган пронесся по западным областям - есть перебои со светом и повреждения

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Сильный ветер обесточил десятки населенных пунктов на Ровенщине и Львовщине. В Луцке срывает крыши, а в Киеве из-за непогоды приспустили главный флаг.

Непогода с сильным ветром прошла сегодня по ряду западных областей, есть обесточивания и повреждения, сообщили местные власти и экстренные службы, пишет УНН.

Детали

"Непогода сегодня днем прошла по территории Ровенской области. Ураган повредил кровлю Хиноцкого лицея, что в Владимирецкой общине. Ориентировочная площадь повреждения – 50-60 кв. м. Местные власти начали восстановительные работы", - написал в Telegram глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Кроме этого, по его словам, есть поваленные деревья и электроопора.

"Из-за непогоды, по состоянию на 14:00, обесточены 46 населенных пунктов в Варашском и Дубенском районах. Энергетики сейчас работают над восстановлением электроснабжения. Люди в результате непогоды травм не получили", - отметил глава Ровенской ОВА.

В Луцке и на территории Волынской области с сохранением до конца суток также 6 апреля ожидается сильный ветер 25-28 м/с. Уровень опасности - II, оранжевый, сообщили в ГУГСЧС в области.

В местных пабликах уже сообщали, что "из-за сильных порывов ветра срывает крышу со здания библиотеки", и что место происшествия огородили. Также сообщается о граде в регионе.

"При сильном ветре держитесь подальше от билбордов, линий электропередач, стеклянных витрин и не паркуйте там авто. Держите окна закрытыми, уберите с балконов вещи, которые ветер может сорвать", - указали в ГСЧС.

Затронуло и Львовскую область. По данным Львовской ОВА, из-за непогоды без света на Львовщине остались 94 населенных пункта: 26 были обесточены полностью, 68 – частично.

В местных пабликах пишут о поваленных деревьях и даже почтомате - настолько сильный ветер накрыл Львов.

В Киеве, по данным КГГА, 6 апреля из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили главный флаг Украины. По прогнозам синоптиков, сегодня днем в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По сообщению КО "Киевзеленстрой", для сохранения полотнища от повреждений флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

