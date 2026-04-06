Буревій прокотився західними областями - є перебої зі світлом і пошкодження

Київ • УНН

 • 1398 перегляди

Сильний вітер знеструмив десятки населених пунктів на Рівненщині та Львівщині. У Луцьку зриває дахи, а в Києві через негоду приспустили головний прапор.

Буревій прокотився західними областями - є перебої зі світлом і пошкодження

Негода з сильним вітром пройшла сьогодні низкою західних областей, є знеструмлення і пошкодження, повідомили місцева влада та екстрені служби, пише УНН.

Деталі

"Негода сьогодні вдень пройшла територією Рівненщини. Буревій пошкодив покрівлю Хиноцького ліцею, що у Володимирецькій громаді. Орієнтовна площа пошкодження – 50-60 кв. м. Місцева влада розпочала відновлювальні роботи", - написав у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Крім цього, з його слів, є повалені дерева та електроопора.

"Через негоду, станом на 14:00, знеструмлено 46 населених пунктів у Вараському та Дубенському районах. Енергетики наразі працюють над відновленням електропостачання. Люди внаслідок негоди травм не зазнали", - зазначив голова Рівненської ОВА.

У Луцьку та на території Волинської області із збереженням до кінця доби також 6 квітня очікується сильний вітер 25-28 м/с. Рівень небезпечності - ІI, помаранчевий, повідомили у ГУДСНС в області.

У місцевих пабліках вже повідомляли, що "через сильні пориви вітру зриває дах з будівлі бібліотеки", і що місце події огородили. Також повідомляється про град у регіоні.

"За сильного вітру тримайтеся подалі від білбордів, ліній електропередач, скляних вітрин та не паркуйте там авто. Тримайте вікна зачиненими, приберіть з балконів речі, які вітер може зірвати", - вказали у ДСНС.

Зачепило і Львівську область. За даними Львівської ОВА, через негоду без світла на Львівщині залишилися 94 населені пункти: 26 були знеструмлені повністю, 68 – частково.

У місцевих пабліках пишуть про повалені дерева і навіть поштомат - настільки сильний вітер накрив Львів.

У Києві, за даними КМДА, 6 квітня через прогнозовану негоду тимчасово приспустили головний прапор України. За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у столиці пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). За повідомленням КО "Київзеленбуд", для збереження полотнища від пошкоджень прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Львівська область
Рівненська область
Волинська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ