Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"
Киев • УНН
Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.
Канадский актер Кеннет Митчелл,,, известный своими ролями в сериале "Звездный путь: Дискавери" и фильме "Капитан Марвел", умер в субботу, в возрасте 49 лет. Об этом сообщила его семья в официальном заявлении в Instagram, передает УНН.
Детали
Американский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет. Пять лет назад он подтвердил, что заболел боковым амиотрофическим склерозом (БАС), известным как болезнь двигательных нейронов, вызывающая паралич и смерть. Актер был прикован к инвалидной коляске с 2019 года.
Его семья написала в Instagram, что Митчелл был "вдохновляющим произведением искусства для всех сердец, которых он коснулся".
В течение пяти с половиной лет Кен страдал от череды страшных испытаний, связанных с БАС. Он жил по принципу, что каждый день - это подарок, и что мы никогда не бываем одинокими
Кеннет Митчелл, родившийся 25 ноября 1974 года в Торонто, Канада, вместе с женой Сьюзен, он был отцом двоих детей, Лайлы и Каллума.
В "Капитане Марвел" он сыграл отца супергероя Кэрол Денверс. В "Звездном пути: Дискавери" Митчелл сыграл клингонов Кола, Кол-Ша и Тенавика, а также Аурелио. Митчелл также снимался в фильмах "Иерихон", "Клуб жен астронавтов", "Призрачный шептун" и "Подмененные при рождении".
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Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"
Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.
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