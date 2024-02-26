Умер актер Кеннет Митчелл, звезда "Капитана Марвел" и "Звездного пути"

Канадский актер Кеннет Митчелл,,, известный своими ролями в сериале "Звездный путь: Дискавери" и фильме "Капитан Марвел", умер в субботу, в возрасте 49 лет. Об этом сообщила его семья в официальном заявлении в Instagram, передает УНН.

Детали

Американский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет. Пять лет назад он подтвердил, что заболел боковым амиотрофическим склерозом (БАС), известным как болезнь двигательных нейронов, вызывающая паралич и смерть. Актер был прикован к инвалидной коляске с 2019 года.

Его семья написала в Instagram, что Митчелл был "вдохновляющим произведением искусства для всех сердец, которых он коснулся".

В течение пяти с половиной лет Кен страдал от череды страшных испытаний, связанных с БАС. Он жил по принципу, что каждый день - это подарок, и что мы никогда не бываем одинокими - говорится в пресс-релизе.

Кеннет Митчелл, родившийся 25 ноября 1974 года в Торонто, Канада, вместе с женой Сьюзен, он был отцом двоих детей, Лайлы и Каллума.

В "Капитане Марвел" он сыграл отца супергероя Кэрол Денверс. В "Звездном пути: Дискавери" Митчелл сыграл клингонов Кола, Кол-Ша и Тенавика, а также Аурелио. Митчелл также снимался в фильмах "Иерихон", "Клуб жен астронавтов", "Призрачный шептун" и "Подмененные при рождении".

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