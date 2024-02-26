Помер актор Кеннет Мітчелл, зірка "Капітана Марвел" і "Зоряного шляху"

Канадський актор Кеннет Мітчелл,, відомий своїми ролями в серіалі "Зоряний шлях: Діскавері" і фільмі "Капітан Марвел", помер в суботу, у віці 49 років. Про це повідомила його сім'я в офіційній заяві в Instagram, передає УНН.

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Американський актор Кеннет Мітчелл помер у віці 49 років. П'ять років тому він підтвердив, що захворів на бічний аміотрофічний склероз (БАС), відомий як хвороба рухових нейронів, що викликає параліч і смерть. Актор був прикутий до інвалідного візка з 2019 року.

Його сім'я написала в Instagram, що Мітчелл був "надихаючим витвором мистецтва для всіх сердець, яких він торкнувся".

Протягом п'яти з половиною років Кен страждав від низки страшних випробувань, пов'язаних з БАС. Він жив за принципом, що кожен день - це подарунок, і що ми ніколи не буваємо самотніми - йдеться у прес-релізі.

Кеннет Мітчелл, який народився 25 листопада 1974 року в Торонто, Канада, разом з дружиною Сьюзен, він був батьком двох дітей, Лайли і Каллума.

У "Капітані Марвел" він зіграв батька супергероя Керол Денверс. У "Зоряному шляху: Діскавері" Мітчелл зіграв клінгонів Кола, Кол-Ша і Тенавіка, а також Ауреліо. Мітчелл також знімався у фільмах "Єрихон", "Клуб дружин астронавтів", "Примарний шептун" і "Підмінені при народженні".

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