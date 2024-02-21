Помер борець за незалежність України Степан Хмара
Київ • УНН
Колишній радянський політв'язень і борець за незалежність України Степан Хмара помер у віці 86 років.
Помер колишній радянський політв'язень, борець за незалежність України, Герой України Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана Хмара, передає УНН.
Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу!
За її словами, Степан Хмара так любив Україну і українців, що "рвав свою душу і серце за неї".
"І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне! Я знаю…", - написала дружина.
Як зазначається, Степан Хмара помер у віці 86 років.
Довідково
Хмара народився 1937 року у Львівській області. Закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного інституту. 18 років працював стоматологом.
У 1960–1970-х роках брав участь у випуску підпільного журналу "Український вісник".
1980 року Хмару заарештували й того самого року засудили до семи років позбавлення волі та п'яти років заслання за "антирадянську агітацію і пропаганду". В 1987 році його помилували.
Був тричі народним депутатом України.
Степан Хмара був активний учасник Помаранчевої революції та Революції гідності.
В 2006 році йому надали звання Героя України.