Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Умер бывший советский политзаключенный, борец за независимость Украины, Герой Украины Степан Хмара. Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара, передает УНН.

Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! - написала она в соцсетях.

По ее словам, Степан Хмара так любил Украину и украинцев, что "рвал свою душу и сердце за нее".

"И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю...", - написала жена.

Как отмечается, Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.

Справочно

Хмара родился в 1937 году во Львовской области. Окончил стоматологический факультет Львовского медицинского института. 18 лет работал стоматологом.

В 1960-1970-х годах участвовал в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник".

В 1980 году Хмару арестовали и в том же году приговорили к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду". В 1987 году его помиловали.

Был трижды народным депутатом Украины.

Степан Хмара был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2006 году ему присвоили звание Героя Украины.