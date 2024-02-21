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Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Умер борец за независимость Украины Степан Хмара

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 11:15  •  10603 просмотра

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Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.

Умер бывший советский политзаключенный, борец за независимость Украины, Герой Украины Степан Хмара. Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара, передает УНН

Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу!

- написала она в соцсетях. 

По ее словам, Степан Хмара так любил Украину и украинцев, что "рвал свою душу и сердце за нее". 

"И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю...", - написала жена. 

Как отмечается, Степан Хмара умер в возрасте 86 лет. 

Справочно 

Хмара родился в 1937 году во Львовской области. Окончил стоматологический факультет Львовского медицинского института. 18 лет работал стоматологом.

В 1960-1970-х годах участвовал в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник".

В 1980 году Хмару арестовали и в том же году приговорили к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду". В 1987 году его помиловали.

Был трижды народным депутатом Украины.

Степан Хмара был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства. 

В 2006 году  ему присвоили звание Героя Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
Помер борець за незалежність України Степан Хмара
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