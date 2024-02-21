Умер борец за независимость Украины Степан Хмара
Киев • УНН
Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.
Умер бывший советский политзаключенный, борец за независимость Украины, Герой Украины Степан Хмара. Об этом сообщила его жена Роксолана Хмара, передает УНН.
Мой самый дорогой в мире муж умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу!
По ее словам, Степан Хмара так любил Украину и украинцев, что "рвал свою душу и сердце за нее".
"И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю...", - написала жена.
Как отмечается, Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.
Справочно
Хмара родился в 1937 году во Львовской области. Окончил стоматологический факультет Львовского медицинского института. 18 лет работал стоматологом.
В 1960-1970-х годах участвовал в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник".
В 1980 году Хмару арестовали и в том же году приговорили к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки за "антисоветскую агитацию и пропаганду". В 1987 году его помиловали.
Был трижды народным депутатом Украины.
Степан Хмара был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства.
В 2006 году ему присвоили звание Героя Украины.
Умер борец за независимость Украины Степан Хмара
Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.
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