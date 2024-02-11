Помер екс-вокаліст німецького гурту Can Дамо Судзукі
Київ • УНН
Співак японського походження Дамо Сузукі, колишній учасник впливового німецького краутрок-гурту Can, помер від раку у віці 74 років.
Співак японського походження, екс-учасник німецького Krautrock-гурту Can Дамо Судзукі помер від раку в 74 роки. Про це передає УНН із посиланням на Instagram музиканта.
Деталі
Сузукі народився в Японії, а в підлітковому віці став музикантом у Європі. Він співав у колективі Can, який визнано піонерами німецької краут-рок сцени, у період з 1970 по 1973 роки.
Гурт зібрався в Кельні в 1968 році, об'єднавши у своєму складі клавішника Ірмін Шмідта і басист Хольгер Чукай, які були учнями Карлхайнца Штокгаузена, барабанщика Які Лібецайт походив із фрі-джазу, флейтист Девід С. Джонсон був викладачем електронної музики. Разом із гітаристом Майклом Каролі вони створили музику, яку важко класифікувати, але згодом вона буде вважатися новаторською та надихаючою для багатьох музикантів.
Після того, як Сузукі залишив Can, музикант зник зі сцени на кілька років. Втім починаючи з 80-х років, його можна було знову почути у низці колаборацій та гуртів. Його останній альбом вийшов у 2023 році - колаборація з австрійським гуртом Half Baked Cheese.
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