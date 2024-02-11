Умер экс-вокалист немецкой группы Can Дамо Судзуки

Певец японского происхождения, экс-участник немецкой Krautrock-группы Can Дамо Судзуки умер от рака в 74 года. Об этом передает УНН со ссылкой на Instagram музыканта.

Детали

Сузуки родился в Японии, а в подростковом возрасте стал музыкантом в Европе. Он пел в коллективе Can, который признан пионерами немецкой краут-рок сцены, в период с 1970 по 1973 годы.

Группа собралась в Кельне в 1968 году, объединив в своем составе клавишника Ирмин Шмидта и басист Хольгер Чукай, которые были учениками Карлхайнца Штокгаузена, барабанщика Яки Либецайт происходил из фри-джаза, флейтист Дэвид С. Джонсон был преподавателем электронной музыки. Вместе с гитаристом Майклом Кароли они создали музыку, которую трудно классифицировать, но впоследствии она будет считаться новаторской и вдохновляющей для многих музыкантов.

После того, как Сузуки покинул Can, музыкант исчез со сцены на несколько лет. Впрочем начиная с 80-х годов, его можно было снова услышать в ряде коллабораций и групп. Его последний альбом вышел в 2023 году - коллаборация с австрийской группой Half Baked Cheese.

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