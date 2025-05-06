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Ультраправый кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

Киев • УНН

 • 4224 просмотра

Ультраправый кандидат Гжегож Браун сжег флаг ЕС в здании министерства в Катовице, перед этим вытерев об него ноги. Ранее он сорвал украинский флаг во время митинга.

Ультраправый кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг ЕС и сжег его

Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун в здании министерства промышленности в Катовице сорвал флаг Европейского Союза, вытер об него свою обувь и сжег, передает УНН.

Шахтеры шахты "Виюк" и другие погибли от рук советской власти не для того, чтобы сегодня на польской земле установился евросоветский режим

- подписал Браун в Х фото на которых поджигает флаг ЕС.

Также он заявил, что якобы существует еврокоммунизм.

Долой коммунизм, долой еврокоммунизм! Еврокоммунизм — это тоже коммунизм! Еврокоммунизм тянется к нашим детям, к их здоровью, жизни, к нашим деньгам, к нашим активам, к сокровищам, которые скрывает польская земля

- утверждает ультраправый политик.

Также он опубликовал видео, как демонстративно сжигает флаг.

RMF24 сообщает, что перед тем, как сжечь флаг ЕС, Браун вытер об него свою обувь.

Отмечается, что инцидент произошел в Министерстве промышленности в Катовице. Браун должен был поехать туда с "парламентским вмешательством в дело ликвидации польской шахты".

Дополнение

На днях в Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю сбросили украинский флаг – он висел на здании мэрии одного из городов.

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент с украинским флагом в городе Бяла Подляска преднамеренной политической провокацией, направленной против дружбы двух стран.

Гжегож Браун является польским политиком, публицистом и режиссером, а также депутатом Европейского парламента с 2024 года. Кроме того, он является участником правой националистической партии "Конфедерация свободы и независимости", которая придерживается пророссийских позиций, выступает против Украины, Евросоюза и Германии, а также использует антисемитскую риторику.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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