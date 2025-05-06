Ультраправый кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг ЕС и сжег его
Киев • УНН
Ультраправый кандидат Гжегож Браун сжег флаг ЕС в здании министерства в Катовице, перед этим вытерев об него ноги. Ранее он сорвал украинский флаг во время митинга.
Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун в здании министерства промышленности в Катовице сорвал флаг Европейского Союза, вытер об него свою обувь и сжег, передает УНН.
Шахтеры шахты "Виюк" и другие погибли от рук советской власти не для того, чтобы сегодня на польской земле установился евросоветский режим
Также он заявил, что якобы существует еврокоммунизм.
Долой коммунизм, долой еврокоммунизм! Еврокоммунизм — это тоже коммунизм! Еврокоммунизм тянется к нашим детям, к их здоровью, жизни, к нашим деньгам, к нашим активам, к сокровищам, которые скрывает польская земля
Также он опубликовал видео, как демонстративно сжигает флаг.
RMF24 сообщает, что перед тем, как сжечь флаг ЕС, Браун вытер об него свою обувь.
Отмечается, что инцидент произошел в Министерстве промышленности в Катовице. Браун должен был поехать туда с "парламентским вмешательством в дело ликвидации польской шахты".
Дополнение
На днях в Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю сбросили украинский флаг – он висел на здании мэрии одного из городов.
Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент с украинским флагом в городе Бяла Подляска преднамеренной политической провокацией, направленной против дружбы двух стран.
Гжегож Браун является польским политиком, публицистом и режиссером, а также депутатом Европейского парламента с 2024 года. Кроме того, он является участником правой националистической партии "Конфедерация свободы и независимости", которая придерживается пророссийских позиций, выступает против Украины, Евросоюза и Германии, а также использует антисемитскую риторику.