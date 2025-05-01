Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором
Київ • УНН
Інцидент з українським прапором у Бяла Підляській є навмисною провокацією проти дружби країн. Україна вдячна Польщі за підтримку та повагу до державних символів.
Посол України в Польщі Василь Боднар назвав інцидент з українським прапором у місті Бяла Підляська навмисною політичною провокацією, спрямованою проти дружби двох країн. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє УНН.
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Давайте разом і рішуче протистояти таким провокаціям. Особливо в часи жорстокої війни між росією та Україною, яка триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку
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Боднар також наголосив, що Україна вдячна Польщі та місту Бяла Підляська за їхню непохитну підтримку України та українців.
З повагою до державних символів, завтра ми святкуватимемо День прапора Польщі — символ національної гордості, єдності та незламного духу польської нації
Нагадаємо
У Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії міста Бяла Подляська.