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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором

Київ • УНН

 • 3540 перегляди

Інцидент з українським прапором у Бяла Підляській є навмисною провокацією проти дружби країн. Україна вдячна Польщі за підтримку та повагу до державних символів.

Навмисна провокація проти дружби країн: посол України в Польщі відреагував на інцидент з прапором
Василь Боднар, посол України в Польщі

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав інцидент з українським прапором у місті Бяла Підляська навмисною політичною провокацією, спрямованою проти дружби двох країн. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє УНН.

Деталі

Давайте разом і рішуче протистояти таким провокаціям. Особливо в часи жорстокої війни між росією та Україною, яка триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку

– зазначив дипломат.

Доповнення

Боднар також наголосив, що Україна вдячна Польщі та місту Бяла Підляська за їхню непохитну підтримку України та українців.

З повагою до державних символів, завтра ми святкуватимемо День прапора Польщі — символ національної гордості, єдності та незламного духу польської нації

– додав посол.

Нагадаємо

У Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії міста Бяла Подляська.

Лілія Набока

Лілія Набока

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