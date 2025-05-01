Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент с украинским флагом в городе Бяла Подляска преднамеренной политической провокацией, направленной против дружбы двух стран. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.

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Давайте вместе и решительно противостоять таким провокациям. Особенно во времена жестокой войны между россией и Украиной, которая продолжается, когда мы боремся за нашу общую безопасность