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Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом

Киев • УНН

 • 3268 просмотра

Инцидент с украинским флагом в Бяла-Подляске является преднамеренной провокацией против дружбы стран. Украина благодарна Польше за поддержку и уважение к государственным символам.

Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом
Василь Боднар, посол Украины в Польше

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент с украинским флагом в городе Бяла Подляска преднамеренной политической провокацией, направленной против дружбы двух стран. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.

Детали

Давайте вместе и решительно противостоять таким провокациям. Особенно во времена жестокой войны между россией и Украиной, которая продолжается, когда мы боремся за нашу общую безопасность

– отметил дипломат.

Дополнение

Боднар также подчеркнул, что Украина благодарна Польше и городу Бяла Подляска за их непоколебимую поддержку Украины и украинцев.

С уважением к государственным символам, завтра мы будем праздновать День флага Польши — символ национальной гордости, единства и несокрушимого духа польской нации

– добавил посол.

Напомним

В Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю сбросили украинский флаг – он висел на здании мэрии города Бяла Подляска.

Лилия Набока

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