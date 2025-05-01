Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом
Киев • УНН
Инцидент с украинским флагом в Бяла-Подляске является преднамеренной провокацией против дружбы стран. Украина благодарна Польше за поддержку и уважение к государственным символам.
Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал инцидент с украинским флагом в городе Бяла Подляска преднамеренной политической провокацией, направленной против дружбы двух стран. Об этом он написал в соцсети X, сообщает УНН.
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Давайте вместе и решительно противостоять таким провокациям. Особенно во времена жестокой войны между россией и Украиной, которая продолжается, когда мы боремся за нашу общую безопасность
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Боднар также подчеркнул, что Украина благодарна Польше и городу Бяла Подляска за их непоколебимую поддержку Украины и украинцев.
С уважением к государственным символам, завтра мы будем праздновать День флага Польши — символ национальной гордости, единства и несокрушимого духа польской нации
Напомним
В Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю сбросили украинский флаг – он висел на здании мэрии города Бяла Подляска.