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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

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У Польщі зірвали український прапор під час мітингу проросійського політика: деталі

Київ • УНН

 • 5420 перегляди

Під час мітингу ультраправого політика Гжегожа Брауна у Польщі зірвали український прапор. Інцидент стався у Люблінському воєводстві, особу зловмисника встановлено.

У Польщі зірвали український прапор під час мітингу проросійського політика: деталі

У Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії одного з міст. Про це повідомляє Onet, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, це сталось у Люблінському воєводстві, ймовірно у місті Бяла Підляська. У мережі з’явилось відео, як чоловік зірвав український прапор з другого поверху будівлі і кинув його на землю. На кадрах також було видно натовп, який радісно підтримав це.

Як зазначили правоохоронці, чоловіка, який зірвав прапор, вже встановили, однак його ім’я не називається. Всі дані вже передані в прокуратуру.

Доповнення

Гжегож Браун є польським політиком, публіцистом і режисером, а також депутатом Європейського парламенту з 2024 року. Крім того, він є учасником правої націоналістичної партії "Конфедерація свободи й незалежності", яка дотримується проросійських позицій, виступає проти України, Євросоюзу і Німеччини, а також використовує антисемітську риторику.

Грає на руку лише російському агресору: Тихий про вандалізм на могилі УПА в Польщі25.04.25, 15:45 • 3075 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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