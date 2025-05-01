У Польщі зірвали український прапор під час мітингу проросійського політика: деталі

У Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії одного з міст. Про це повідомляє Onet, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, це сталось у Люблінському воєводстві, ймовірно у місті Бяла Підляська. У мережі з’явилось відео, як чоловік зірвав український прапор з другого поверху будівлі і кинув його на землю. На кадрах також було видно натовп, який радісно підтримав це.

Як зазначили правоохоронці, чоловіка, який зірвав прапор, вже встановили, однак його ім’я не називається. Всі дані вже передані в прокуратуру.

Доповнення

Гжегож Браун є польським політиком, публіцистом і режисером, а також депутатом Європейського парламенту з 2024 року. Крім того, він є учасником правої націоналістичної партії "Конфедерація свободи й незалежності", яка дотримується проросійських позицій, виступає проти України, Євросоюзу і Німеччини, а також використовує антисемітську риторику.

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