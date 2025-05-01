В Польше сорвали украинский флаг во время митинга пророссийского политика: детали

В Польше во время митинга ультраправого депутата Европейского парламента и кандидата в президенты страны Гжегожа Брауна на землю сбросили украинский флаг – он висел на здании мэрии одного из городов. Об этом сообщает Onet, передает УНН.

Детали

По данным полиции, это произошло в Люблинском воеводстве, вероятно в городе Бяла Подляска. В сети появилось видео, как мужчина сорвал украинский флаг со второго этажа здания и бросил его на землю. На кадрах также была видна толпа, которая радостно поддержала это.

Как отметили правоохранители, мужчину, который сорвал флаг, уже установили, однако его имя не называется. Все данные уже переданы в прокуратуру.

Дополнение

Гжегож Браун является польским политиком, публицистом и режиссером, а также депутатом Европейского парламента с 2024 года. Кроме того, он является участником правой националистической партии "Конфедерация свободы и независимости", которая придерживается пророссийских позиций, выступает против Украины, Евросоюза и Германии, а также использует антисемитскую риторику.

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