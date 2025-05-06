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Шахед-136

Ультраправий кандидат у президенти Польщі витер ноги об прапор ЄС та спалив його

Київ • УНН

 • 5944 перегляди

Ультраправий кандидат Гжегож Браун спалив прапор ЄС у будівлі міністерства в Катовіце, перед цим витерши об нього ноги. Раніше він зірвав український прапор під час мітингу.

Ультраправий кандидат у президенти Польщі витер ноги об прапор ЄС та спалив його

Ультраправий кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун у будівлі міністерства промисловості в Катовіце зірвав прапор Європейського Союзу, витер об нього своє взуття та спалив, передає УНН.

Шахтарі шахти "Віюк" та інші загинули від рук радянської влади не для того, щоб сьогодні на польській землі встановився єврорадянський режим

- підписав Браун в Х фото на яких підпалює прапор ЄС.

Також він заявив, що нібито існує єврокомунізм.

Геть комунізм, геть єврокомунізм! Єврокомунізм — це теж комунізм! Єврокомунізм тягнеться до наших дітей, до їхнього здоров'я, життя, до наших грошей, до наших активів, до скарбів, які приховує польська земля

- стверджує ультраправий політик.

Також він опублікував відео, як демонстративно спалює прапор.

RMF24 повідомляє, що перед тим, як спалити прапор ЄС, Браун витер об нього своє взуття.

Зазначається, що інцидент стався в Міністерстві промисловості в Катовіце. Браун мав поїхати туди з "парламентським втручанням у справу ліквідації польської шахти".

Доповнення

Днями у Польщі під час мітингу ультраправого депутата Європейського парламенту і кандидата в президенти країни Гжегожа Брауна на землю скинули український прапор – він висів на будівлі мерії одного з міст.

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав інцидент з українським прапором у місті Бяла Підляська навмисною політичною провокацією, спрямованою проти дружби двох країн.

Гжегож Браун є польським політиком, публіцистом і режисером, а також депутатом Європейського парламенту з 2024 року. Крім того, він є учасником правої націоналістичної партії "Конфедерація свободи й незалежності", яка дотримується проросійських позицій, виступає проти України, Євросоюзу і Німеччини, а також використовує антисемітську риторику.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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