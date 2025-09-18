"Укрзалізниця" восстановила питание на поврежденном участке после обстрела

"Укрзализныця" возобновила питание на участке, поврежденном в результате российского обстрела в ночь на 18 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Отмечается, что все поезда уже проходят маршрут по стандартному графику. В то же время, 4 обратных поезда, которые добавили наибольшего времени в пути в результате атаки, следуют с задержками более чем на час, но железнодорожники делают все, чтобы наверстать отставание, заявили в "Укрзализныце".

Поезд №32 Перемышль - Запорожье сегодня будет курсировать только до Днепра и прибудет ориентировочно в 20:00. Пассажиров этого рейса между Днепром и Запорожьем мы доставим отдельными вагонами, которые отправятся после полной пересадки. Незначительные изменения также будут касаться некоторых пассажиров поезда №38 Запорожье - Киев - говорится в сообщении.

Там добавили, что часть вагонов, из которых состоит этот поезд, не успевают вовремя доехать до Запорожья из-за задержки, вызванной вражеской атакой, и останутся в Днепре.

Также в "Укрзализныце" добавили резервные вагоны, в которых пассажиры доедут до Днепра, и уже там пересядут в свои вагоны после их прицепки к поезду №38.

Напомним

российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября. Из-за обесточивания были задержки поездов Днепровского направления, включая рейсы Львов - Запорожье и Киев - Кривой Рог.