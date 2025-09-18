$41.190.02
12:49 • 9060 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 16702 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 25772 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 17712 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 16729 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 26156 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15235 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 45664 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43864 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33410 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Укрзалізниця" восстановила питание на поврежденном участке после обстрела

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Четыре поезда следуют с задержками более часа, поезд №32 Перемышль - Запорожье будет курсировать только до Днепра.

"Укрзалізниця" восстановила питание на поврежденном участке после обстрела

"Укрзализныця" возобновила питание на участке, поврежденном в результате российского обстрела в ночь на 18 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Отмечается, что все поезда уже проходят маршрут по стандартному графику. В то же время, 4 обратных поезда, которые добавили наибольшего времени в пути в результате атаки, следуют с задержками более чем на час, но железнодорожники делают все, чтобы наверстать отставание, заявили в "Укрзализныце".

Поезд №32 Перемышль - Запорожье сегодня будет курсировать только до Днепра и прибудет ориентировочно в 20:00. Пассажиров этого рейса между Днепром и Запорожьем мы доставим отдельными вагонами, которые отправятся после полной пересадки. Незначительные изменения также будут касаться некоторых пассажиров поезда №38 Запорожье - Киев

- говорится в сообщении.

Там добавили, что часть вагонов, из которых состоит этот поезд, не успевают вовремя доехать до Запорожья из-за задержки, вызванной вражеской атакой, и останутся в Днепре.

Также в "Укрзализныце" добавили резервные вагоны, в которых пассажиры доедут до Днепра, и уже там пересядут в свои вагоны после их прицепки к поезду №38.

Напомним

российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября. Из-за обесточивания были задержки поездов Днепровского направления, включая рейсы Львов - Запорожье и Киев - Кривой Рог.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Украинская железная дорога
Днепр
Украина
Кривой Рог
Запорожье
Львов
Киев