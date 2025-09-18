$41.190.02
"Укрзалізниця" відновила живлення на пошкодженій ділянці після обстрілу

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Чотири поїзди прямують із затримками понад годину, поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя курсуватиме лише до Дніпра.

"Укрзалізниця" відновила живлення на пошкодженій ділянці після обстрілу

"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок російського обстрілу у ніч на 18 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Зазначається, що всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком. Водночас, 4 зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, прямують з затримками більше ніж годину, але залізничники роблять все, щоб надолужити відставання, заявили в "Укрзалізниці".

Поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра і прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям ми доставимо окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки. Незначні зміни також стосуватимуться деяких пасажирів поїзда №38 Запоріжжя - Київ

- йдеться в повідомленні.

Там додали, що частина вагонів, з яких складається цей поїзд, не встигають вчасно доїхати до Запоріжжя через затримку, спричинену ворожою атакою, і залишаться в Дніпрі.

Також в "Укрзалізниці" додали резервні вагони, в яких пасажири доїдуть до Дніпра, і вже там пересядуть в свої вагони після їх причепки до поїзда №38.

Нагадаємо

російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня. Через знеструмлення були затримки поїздів Дніпровського напрямку, включаючи рейси Львів - Запоріжжя та Київ - Кривий Ріг.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Львів
Київ