"Укрзалізниця" відновила живлення на пошкодженій ділянці після обстрілу
Київ • УНН
Чотири поїзди прямують із затримками понад годину, поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя курсуватиме лише до Дніпра.
"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок російського обстрілу у ніч на 18 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Зазначається, що всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком. Водночас, 4 зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, прямують з затримками більше ніж годину, але залізничники роблять все, щоб надолужити відставання, заявили в "Укрзалізниці".
Поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра і прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям ми доставимо окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки. Незначні зміни також стосуватимуться деяких пасажирів поїзда №38 Запоріжжя - Київ
Там додали, що частина вагонів, з яких складається цей поїзд, не встигають вчасно доїхати до Запоріжжя через затримку, спричинену ворожою атакою, і залишаться в Дніпрі.
Також в "Укрзалізниці" додали резервні вагони, в яких пасажири доїдуть до Дніпра, і вже там пересядуть в свої вагони після їх причепки до поїзда №38.
Нагадаємо
російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня. Через знеструмлення були затримки поїздів Дніпровського напрямку, включаючи рейси Львів - Запоріжжя та Київ - Кривий Ріг.