"Укрзалізниця" відновила живлення на пошкодженій ділянці після обстрілу

"Укрзалізниця" відновила живлення на ділянці, пошкодженій внаслідок російського обстрілу у ніч на 18 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначається, що всі поїзди вже проходять маршрут стандартним графіком. Водночас, 4 зворотних поїзди, які додали найбільшого часу в дорозі внаслідок атаки, прямують з затримками більше ніж годину, але залізничники роблять все, щоб надолужити відставання, заявили в "Укрзалізниці".

Поїзд №32 Перемишль - Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра і прибуде орієнтовно о 20:00. Пасажирів цього рейсу між Дніпром та Запоріжжям ми доставимо окремими вагонами, які відправляться після повної пересадки. Незначні зміни також стосуватимуться деяких пасажирів поїзда №38 Запоріжжя - Київ