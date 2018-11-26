Украина в ОБСЕ: россияне в Азовском море ранили шестерых моряков

"Вчерашнее безосновательное применение силы россиянами произошло против украинских судов, которые пересекали море в полном соответствии со свободой навигации и положениями всех действующих многосторонних и двусторонних соглашений", - цитирует пресс-служба слова Постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука.

Он доложил в ОБСЕ, после того, как Россия физически заблокировала проход через Керченский пролив, украинские катера развернулись и направились обратно в Одессу.

"Сразу после этого их атаковали российские корабли, которые открыли огонь на поражение, захватили катера и ранили шестерых украинских моряков", - отметил Прокопчук.

Украинские представители призвали итальянское председательство в ОБСЕ, Генерального секретаря организации и директора центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов решительно применять все предусмотренные их мандатами инструменты и средства с целью сдерживания продолжающихся нарушений Россией принципов и обязательств ОБСЕ.

Как сообщал УНН, сегодня в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе экстренно созвали специальное заседание Постоянного совета по требованию украинской делегации при ОБСЕ из-за очередного акта вооруженной агрессии России против Украины в Азовском море.

Напомним, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00, но до сих пор не началось.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.