В ОБСЄ екстрено скликають засідання через агресію РФ в Азовському морі

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Організації з безпеки та співробітництва в Європі екстрено скликають спеціальне засідання Постійної ради на вимогу української делегації при ОБСЄ через черговий акт збройної агресії Росії проти України в Азовському морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на оголошення постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.