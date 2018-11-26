В ОБСЄ екстрено скликають засідання через агресію РФ в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Організації з безпеки та співробітництва в Європі екстрено скликають спеціальне засідання Постійної ради на вимогу української делегації при ОБСЄ через черговий акт збройної агресії Росії проти України в Азовському морі. Про це УНН повідомляє з посиланням на оголошення постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.
"Сьогодні о 17:00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України при ОБСЄ за дорученням Президента України П.О.Порошенка в рамках політико-дипломатичного реагування на черговий акт збройної агресії Росії проти України", - повідомили у постпредстві.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.