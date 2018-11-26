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В ОБСЕ экстренно созывают заседание из-за агрессии РФ в Азовском море

В ОБСЕ экстренно созывают заседание из-за агрессии РФ в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 10817 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе экстренно созывают специальное заседание Постоянного совета по требованию украинской делегации при ОБСЕ мз-за очередного акта вооруженной агрессии России против Украины в Азовском море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на объявление постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.О.Порошенка в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - сообщили в постпредстве.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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