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The Washington Post

Україна в ОБСЄ: росіяни в Азовському морі поранили шістьох моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ через черговий акт збройної агресії Росії проти України в Азовському морі українська делегація відзвітувала щодо перебігу подій у неділю і закликала керівництво організації рішуче застосовувати всі передбачені їхніми мандатами інструменти і засоби з метою стримування порушень Росією принципів і зобов’язань ОБСЄ. Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України в ОБСЄ, передає УНН.

Україна в ОБСЄ: росіяни в Азовському морі поранили шістьох моряків

“Вчорашнє безпідставне застосування сили росіянами відбулося проти українських суден, які перетинали море в повній відповідності зі свободою навігації та положеннями всіх чинних багатосторонніх і двосторонніх угод”, — цитує прес-служба слова Постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.

Він доповів в ОБСЄ, що після того, як Росія фізично заблокувала прохід через Керченську протоку, українські катери розвернулися і попрямували назад до Одеси.

“Одразу після цього їх атакували російські кораблі, які відкрили вогонь на ураження, захопили катери та поранили шістьох українських моряків”, — зазначив Прокопчук.

Українські представники закликали італійське головування в ОБСЄ, Генерального секретаря організації та директора центру ОБСЄ з попередження конфліктів рішуче застосовувати всі передбачені їх мандатами інструменти і засоби з метою стримування триваючих порушень Росією принципів і зобов’язань ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Організації з безпеки та співробітництва в Європі екстрено скликали спеціальне засідання Постійної ради на вимогу української делегації при ОБСЄ через черговий акт збройної агресії Росії проти України в Азовському морі.

Нагадаємо, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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