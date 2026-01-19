Украинцев предупредили об отключении света 20 января по всей стране
Киев • УНН
20 января во всех областях Украины будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины 20 января планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
