Українців попередили про відключення світла 20 січня по всій країні
Київ • УНН
20 січня в усіх областях України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У всіх областях України 20 січня планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
В Укренерго наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
