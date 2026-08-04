Украинцев на фоне жары призвали экономить свет вечером, атаки рф обесточили часть 7 областей

Графиков отключений света на сегодня не предусматривается, но украинцев на фоне жары призвали экономить в вечерний пик потребления, без электричества из-за атак рф часть жителей 7 областей, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет безопасная ситуация. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 4 августа, по состоянию на 09:30, оно было на 1,9% выше, чем в то же время предыдущего дня – в понедельник. Причина – повышение температуры воздуха, что побуждает потребителей к активному использованию кондиционеров. Вчера, 3 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,6% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – пятницы, 31 июля. Причина – более высокая температура воздуха, чем на прошлой неделе.

До +38°: в Украине 4 августа сухо и жарко - Гидрометцентр