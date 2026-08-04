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До +38°: в Украине 4 августа сухо и жарко - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 3613 просмотра

На большей части Украины 4 августа будет сухая жара до 38°. Незначительные осадки возможны только на Киевщине и Житомирщине.

До +38°: в Украине 4 августа сухо и жарко - Гидрометцентр

Во вторник, 4 августа, на большей части территории Украины ожидается сухая жаркая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, незначительные осадки возможны лишь в Киевской и Житомирской областях.

Сухая жаркая погода с температурой днем на востоке и северо-востоке 30-34°, на остальной территории сильная жара 35-38°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с

- говорится в сообщении.

В Киеве и области 4 августа ожидается солнечная погода без осадков. Температура +31°...+33°.

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Вадим Хлюдзинский

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