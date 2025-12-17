Украинское потерянное поколение оказалось в "вечном локдауне" - AFP

После почти четырех лет полномасштабного вторжения рф возникает вопрос, что война сделала с поколением молодых украинцев, говорится в публикации AFP, пишет УНН.

Детали

"Почти миллион маленьких украинцев до сих пор живут в "вечном локдауне", обучаясь полностью или частично онлайн. Сначала была пандемия в марте 2020 года, затем вторжение - в общей сложности шесть лет, когда они проводили большую часть времени перед семейным компьютером, обучаясь и отдыхая", - пишет издание.

Родители, опрошенные в Харьковской области, где особенно ощущается изоляция на фоне постоянных "прилетов", "понимают, что их дети совсем не развивались (атлетически) со времен Covid. И что им лучше играть в футбол... чем сидеть приклеенными к своим телефонам".

"Сначала два года Covid, потом четыре года войны - дети сходят с ума", – говорит преподавательница Аюна Морозова в крупнейшем харьковском комплексе бассейнов.

Украине не хватает ресурсов для измерения влияния войны на молодежь, пишет издание.

"У нас недостаточно психологов", - признала Оксана Збитнева, руководитель Координационного центра по психическому здоровью Кабмина. Чтобы попытаться компенсировать это, "130 000 медицинских работников на передовой - медсестер, педиатров, семейных врачей - прошли сертифицированную Всемирной организацией здравоохранения подготовку по психическому здоровью", сказала она.

Хотя "некоторые страны строили свои системы (психического здоровья) в течение 50 лет, мы были последними, кто начал это делать из-за нашего советского наследия", добавила она.

Правительство открыло 326 "центров устойчивости" для детей и родителей по всей стране, и "еще 300" должно быть построено в следующем году, по словам министра социальной политики Дениса Улютина.

Психолог Марина Дудник говорит: "Война оказала огромное влияние на эмоциональное состояние молодежи, мы все живем в стрессе". В своем кабинете она слышит "много страха и тревоги у детей".

Исследователи ВОЗ, опросившие 24 000 молодых украинцев в возрасте от 11 до 17 лет в конце 2023 года, выявили "ухудшение психологического благополучия" и "значительное" снижение ощущения счастья, которое они испытывали.

Но также был "довольно высокий уровень устойчивости... к невзгодам военного времени".

Настолько, что исследование ЮНИСЕФ в августе сообщило, что экзамены были для них источником стресса скорее, чем сирены воздушной тревоги, которые "тревожно свидетельствуют о том, что война стала частью повседневной жизни для многих детей".

"Дети потеряли родителей, друзей и спят в бомбоубежищах, - сказал министр социальной политики Улютин. - И все же они продолжают жить, мечтать".

Ребенок, пострадавший от войны в Украине: изменен порядок предоставления этого статуса