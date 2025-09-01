Ребенок, пострадавший от войны в Украине: изменен порядок предоставления этого статуса

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 1772 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 10692 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 78969 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 58295 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 104019 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 113055 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 102578 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 85207 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35564 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 25016 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.5м/с
39%
744мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 86609 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 85761 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 73837 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 71524 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 63709 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 1766 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 25790 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 103962 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 112997 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 102540 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 11399 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 141670 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 271795 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 292663 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 287759 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Ми-8
ЧатГПТ

Ребенок, пострадавший от войны в Украине: изменен порядок предоставления этого статуса

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса для детей, пострадавших от войны. Теперь его можно получить по месту обращения, выявления ребенка или депортации.

Ребенок, пострадавший от войны в Украине: изменен порядок предоставления этого статуса

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны. Теперь его можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Статус можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти. Также расширен перечень оснований для его получения — среди них депортация, принудительное перемещение, гибель или исчезновение родителей из-за войны.

- сообщила Свириденко.

По ее словам, сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус.

Но детей, пострадавших от войны, — гораздо больше. Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка.

- отметила Свириденко.

Кто имеет право на статус

Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий, могут получить несовершеннолетние, которые подверглись:

·       ранениям, контузии или увечьям;

·       физическому или сексуальному насилию;

·       похищению или незаконному вывозу за пределы Украины;

·       незаконному содержанию, в том числе пребыванию в плену;

·       привлечению к вооруженным формированиям;

·       психологическому насилию.

Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн01.09.25, 11:23 • 5432 просмотра

Анна Мурашко

ОбществоПолитика
Государственная граница Украины
Юлия Свириденко
Украина