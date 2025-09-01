Ребенок, пострадавший от войны в Украине: изменен порядок предоставления этого статуса

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны. Теперь его можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Статус можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти. Также расширен перечень оснований для его получения — среди них депортация, принудительное перемещение, гибель или исчезновение родителей из-за войны. - сообщила Свириденко.

По ее словам, сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус.

Но детей, пострадавших от войны, — гораздо больше. Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка. - отметила Свириденко.

Кто имеет право на статус

Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий, могут получить несовершеннолетние, которые подверглись:

· ранениям, контузии или увечьям;

· физическому или сексуальному насилию;

· похищению или незаконному вывозу за пределы Украины;

· незаконному содержанию, в том числе пребыванию в плену;

· привлечению к вооруженным формированиям;

· психологическому насилию.

