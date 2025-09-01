Ребенок, пострадавший от войны в Украине: изменен порядок предоставления этого статуса
Киев • УНН
Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса для детей, пострадавших от войны. Теперь его можно получить по месту обращения, выявления ребенка или депортации.
Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса детям, пострадавшим от войны. Теперь его можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Статус можно будет получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или там, где ребенка обнаружили местные органы власти. Также расширен перечень оснований для его получения — среди них депортация, принудительное перемещение, гибель или исчезновение родителей из-за войны.
По ее словам, сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус.
Но детей, пострадавших от войны, — гораздо больше. Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка.
Кто имеет право на статус
Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий, могут получить несовершеннолетние, которые подверглись:
· ранениям, контузии или увечьям;
· физическому или сексуальному насилию;
· похищению или незаконному вывозу за пределы Украины;
· незаконному содержанию, в том числе пребыванию в плену;
· привлечению к вооруженным формированиям;
· психологическому насилию.
Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн01.09.25, 11:23 • 5432 просмотра