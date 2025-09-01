Дитина, постраждала від війни в Україні: змінено порядок надання цього статусу
Київ • УНН
Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Тепер його можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.
Статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Також розширено перелік підстав для його отримання — серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну
За її словами, сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус.
Але дітей, які постраждали від війни — набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини
Хто має право на статус
Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, можуть отримати неповнолітні, які зазнали:
· поранень, контузії або каліцтва;
· фізичного або сексуального насильства;
· викрадення або незаконного вивезення за межі України;
· незаконного утримання, у тому числі перебування в полоні;
· залучення до збройних формувань;
· психологічного насильства.
