Ексклюзив
14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Дитина, постраждала від війни в Україні: змінено порядок надання цього статусу

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Тепер його можна отримати за місцем звернення, виявлення дитини або депортації.

Дитина, постраждала від війни в Україні: змінено порядок надання цього статусу

Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Тепер його можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади.  Також розширено перелік підстав для його отримання — серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну 

- повідомила Свириденко.

За її словами, сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус.

Але дітей, які постраждали від війни — набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини 

- зазначила Свириденко.

Хто має право на статус

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, можуть отримати неповнолітні, які зазнали:

·       поранень, контузії або каліцтва;

·       фізичного або сексуального насильства;

·       викрадення або незаконного вивезення за межі України;

·       незаконного утримання, у тому числі перебування в полоні;

·       залучення до збройних формувань;

·       психологічного насильства.

Понад 3,5 мільйона дітей розпочали навчання: 2,3 мільйона учнів пішли до шкіл офлайн01.09.25, 11:23 • 5448 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Державний кордон України
Юлія Свириденко
Україна