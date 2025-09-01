Дитина, постраждала від війни в Україні: змінено порядок надання цього статусу

Кабінет міністрів України змінив порядок надання статусу для дітей, які постраждали від війни. Тепер його можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Статус можна буде отримати не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення чи там, де дитину виявили місцеві органи влади. Також розширено перелік підстав для його отримання — серед них депортація, примусове переміщення, загибель або зникнення батьків через війну - повідомила Свириденко.

За її словами, сьогодні понад 412 тисяч дітей вже мають такий статус.

Але дітей, які постраждали від війни — набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити свої домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини - зазначила Свириденко.

Хто має право на статус

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, можуть отримати неповнолітні, які зазнали:

· поранень, контузії або каліцтва;

· фізичного або сексуального насильства;

· викрадення або незаконного вивезення за межі України;

· незаконного утримання, у тому числі перебування в полоні;

· залучення до збройних формувань;

· психологічного насильства.

