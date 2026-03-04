Украинский бизнес меняет локации - более 12 тысяч компаний переехали

По данным Единого государственного реестра, в 2025 году более 12 тысяч компаний релоцировались в другие регионы Украины. Некоторые компании успели сменить адрес несколько раз за год. В общей сложности бизнес переезжал 12 920 раз за этот период, сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Это на 11% больше, чем в 2024 году, однако все равно меньше, чем до полномасштабной. Чаще всего компании мигрируют либо из столицы, либо в Киев.

В то же время из столицы выехали 12 558 компаний. Это 30% всех релокаций. Но и заехало туда больше всего - 11 765.

Наиболее активно переезжают компании в сфере оптовой торговли - почти каждая третья компания из перечня: 3 798 бизнесов. Следуют компании из сферы строительства зданий (732 компании или 6%), недвижимости (645 или 5%), сельского хозяйства (639 или 5%) и розничной торговли (526 или 4%).

Больше всего компаний переехали из Киева в Киевскую область - 779. В обратном направлении, из области в столицу, - 663 компании. Также среди лидеров маршруты Киев → Днепропетровщина (565), Киев → Харьковщина (521) и Днепропетровщина → Киев (501).

Также сообщается, что чаще всего переезжают оптовики - почти каждая третья компания из списка. Далее - строительство, недвижимость, агро и розница.

Напомним

Энергетический кризис 2025-2026 годов заставил украинские предприятия сокращать производство и менять графики работы.